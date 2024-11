L’AQUILA – “Perla è una delle tre micette che abbiamo sterilizzato. In due giorni si è trasformata, fa le fusa, cerca coccole. Così abbiamo deciso di provare a fare un altro miracolo, non la vogliamo rimettere in colonia, vogliamo cercarle casa”.

Questo l’appello delle volontarie: Perla ha solo 7-8 mesi, si trova nell’Aquilano, e cerca disperatamente una famiglia”.

Per info 3470810209- 3933567046