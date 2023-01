L’AQUILA, PETARDO NELLA CASSETTA DELLA POSTA IN SEDE VAS PAGANICA: LA DENUNCIA

L’AQUILA – Nella notte di Capodanno, un petardo nella cassetta della posta della sede dei Donatori di Sangue di Paganica, all’Aquila.

La denuncia è del presidente del Vas (Volontari abruzzesi sangue) di Paganica Paolo Pasqua che spiega: “La sede in via Giustino Baldassare è in legno e ci ospita dal dopo sisma, in attesa della ristrutturazione della storica sede ubicata nell’ex Carcere Mandamentale”.

“Il petardo, certamente potente, ha fatto letteralmente esplodere la cassetta metallica all’esterno, mentre all’interno ha procurato alcuni danni come la rottura di una mensola in legno, caduta di quadri e staccata letteralmente l’ asse della porta d’ingresso. Sarà stata forse la solita bravata?”.

“Sarà l’interrogativo a cui i carabinieri della Stazione di Paganica dovranno dare una risposta per inquadrare l’episodio che a quanto sembra non sia stato l’unico in paese. Anche in questa circostanza, sarà impossibile verificare immagini poiché nonostante la vicinanza ai Musp, non ci sono telecamere”, conclude.