L’AQUILA: PETIZIONE CIVICO 99, “CON CANTIERI IN VIA SALLUSTIO, RIAPRIRE AL TRAFFICO PIAZZA DUOMO”

L’AQUILA – L’associazione Civico 99 ha presentato al Comune dell’Aquila una petizione supportata da più di 200 firme di cittadine e cittadini per chiedere “di riaprire, fino alla chiusura dei cantieri di via Sallustio e di via XX Settembre e alla messa a punto di un piano traffico definitivo, la viabilità su Piazza del Duomo e di ripristinarvi adeguate aree di sosta per residenti, lavoratori e visitatori”.

Spiega la presidente Claudia Aloisio: “da mesi il centro storico dell’Aquila è oggetto di provvedimenti di chiusura delle strade e delle piazze al traffico ed alla sosta, che hanno reso estremamente difficile raggiungerlo tanto per i residenti, tanto per chi vi lavora, risultando tale situazione particolarmente grave proprio per la zona di Piazza Duomo, totalmente pedonalizzata, soprattutto a seguito della interruzione dell’accesso della auto da Via Sallustio a via XX Settembre, che ha determinato l’impossibilità, sia per i residenti che per i non residenti, qualsiasi possibilità di arrivare nei pressi della Piazza e di parcheggiare nell’area”.

Una siffatta situazione, prosegue Aloisio, “sta provocando una rapida desertificazione del centro storico, contravvenendo il fine perseguito dalla ricostruzione post sisma di favorire il rientro della popolazione residente e danneggiando ancor più le attività che a seguito del Bando Fare Centro avevano coraggiosamente riaperto i battenti, come attesta il bassissimo numero di attuali residenti e le continue chiusure di esercizi. Da qui l’esigenza dei firmatari di presentare l’istanza di riapertura della Piazza al traffico e al parcheggio, almeno fino alla definizione dei cantieri a di un piano traffico definitivo”