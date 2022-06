L’AQUILA, PEZZOPANE: “ATTIVARE PROTEZIONE CIVILE E AUTOBOTTI CON ACQUA POTABILE”

L’AQUILA – “Dopo l’ordinanza del sindaco è in atto una disordinata corsa all’acqua nei pochi centri commerciali aperti, sono urgenti autobotti per portare acqua a chi non è in condizioni di procurarla, sono urgenti comunicazioni e informazioni su quanto è accaduto e su quanto durerà questa assurda emergenza”.

Così la deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata a sindaco dell’Aquila, nel corso di una diretta fuori da un supermercato Carrefour: “È necessario aprire anche altre attività commerciali per evitare file e tensioni. Noi come sempre siamo a disposizione e chiediamo al Comune e alla Regione di attivare la protezione civile per fornire acqua potabile anche con autobotti alla cittadinanza”.