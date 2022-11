L’AQUILA, PEZZOPANE: “COMINCIA DISINFESTAZIONE BLATTE PROGETTO C.A.S.E. SANT’ANTONIO”

L’AQUILA – “Finalmente è cominciata la disinfestazione della palazzina del Progetto Case di Sant’Antonio nei cui appartamenti si sono purtroppo stabilizzati da tempo numerosi e sgradevolissimi insetti, le cosiddette ‘blatte’, con enormi disagi delle famiglie residenti”.

Così, in una nota, Stefania Pezzopane, consigliera comunale Pd, che nei giorni scorsi si era recata nei progetti case di Sant’Antonio sollecitando il Comune dell’Aquila ad intervenire.

“Non appena la settimana scorsa ho preso atto della situazione – spiega – ho chiamato personalmente il dottor Enrico Giansante alla Asl per segnalare il problema ed immediatamente ho sollecitato il Comune – istituzione competente all’intervento – ed in particolare gli assessori Fabrizio Taranta e Vito Colonna per affrontare l’emergenza.

“Mi sono recata sul posto, insieme a Gianfranco Cocciolone che stava già seguendo la questione, nella palazzina invasa dagli insetti, ho parlato con le persone residenti e sono entrata, su loro invito, negli appartamenti. Mi è stato detto che da tempo reclamavano aiuto. Vi giuro, non volevo credere ai miei occhi. Dappertutto negli appartamenti si vedevano gli insetti, fuoriuscivano sia dagli infissi in legno sia dalle aperture dei sanitari e della cucina. Talmente invasiva era la presenza, da indurre gli abitanti degli appartamenti a sigillare tutto, alimenti e non solo, ed a chiudere le uscite di lavandini e docce per evitare l’ingresso in casa di altri insetti evidentemente annidatisi in modo tale da riprodursi”.

“Ho fatto foto e video di tutto ciò, non ho pubblicato nulla sui social, né ho inviato alla stampa perché troppo disdicevole sarebbe stata l’immagine di degrado che ne sarebbe derivata – sottolinea – Prendo atto dell’intervento del Comune e speriamo sia incisivo perché mai più si ripetano queste situazioni. Credo sia ormai non più rinviabile affrontare con intelligenza e responsabilità il tema dello stato dell’arte dei Progetti Case”.

“Siamo a L’Aquila, non nel degrado delle favelas. In quegli appartamenti tra le blatte sfrontate che occupavano gli spazi casalinghi, suonavano strane e contraddittorie le parole del sindaco sull’Aquila ‘nobile ed aristocratica’. Mi risparmio di allegare a questo intervento, foto e video, almeno per ora. Ringrazio chi è intervenuto per favorire la disinfestazione, e gli assessori Taranta e Colonna per aver ascoltato. Abbraccio le famiglie che da luglio hanno dovuto sopportare tutto questo”, conclude Pezzopane.