L’AQUILA: PEZZOPANE E GIANNANGELI, “A PARCO POLSINELLI SCOMPARSI MEZZI E CANTIERE, NO TAGLIO ALBERI”

L’AQUILA – “Parco Polsinelli deve vivere e gli alberi non vanno abbattuti, non ci stancheremo di batterci per questo obiettivo. Questa mattina, così come avevamo annunciato al sit in di sabato 19 in Piazza Palazzo, ci siamo recate a Parco Polsinelli per verificare lo stato dell’arte dopo che giovedì avevamo assistito al taglio di 5 alberi. Nel pomeriggio di giovedì eravamo però riuscite a bloccare un ulteriore taglio con l’azione incisiva dell’associazione Conalpa, di noi consigliere e di cittadini presenti”.

Così, in una nota, le consigliere al comune dell’Aquila Stefania Pezzopane, del Pd, e Simona Giannangeli, L’Aquila coraggiosa, a margine del sopralluogo effettuato a Parco Polsinelli.

“Questa mattina insieme a Katia Romani, presidente di Conalpa L’Aquila, e Laura Asti, di Pro Natura, abbiamo voluto vedere con i nostri occhi cosa stava accadendo ancora. Insomma, siamo tornate sul ‘luogo del delitto’ ed abbiamo trovato tutto transennato con doppia copertura, ma siamo riuscite a sbirciare dentro tutta l’area che risultava ripulita da tronchi ed arbusti caduti a terra, scomparsi i bobcat e tutti i numerosi mezzi presenti giovedì e venerdì, nessun operaio a lavoro”.

“Abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Ed ora però ipotizziamo due possibilità che hanno determinato questo stop. È finalmente prevalsa la ragione, il Comune ha accolto la richiesta di Conalpa e delle altre associazioni di aprire un confronto e trovare soluzioni alternative? Oppure il Comune ha fermato i lavori perché manca qualche carta ed autorizzazione? La scorsa settimana, quando abbiamo visto che stavano tagliando gli alberi, abbiamo depositato una richiesta di ulteriore accesso agli atti inviata per conoscere di quali autorizzazioni disponevano alle ore 8 di giovedì 17 prima di iniziare il taglio degli alberi decennali. Se dagli atti dovesse emergere la carenza di qualche autorizzazione, saremmo di fronte a danno ambientale”.

“Invitiamo ancora l’amministrazione ad aprire un confronto con associazione e gruppi consiliari ed a trovare una soluzione non ‘albericida’.

Continueremo a vigilare sulla questione interessando la commissione di Vigilanza e la Conferenza dei Capigruppo del Comune dell’Aquila ed in stretto contatto con le generose associazioni che si stanno battendo per la salvaguardia del territorio”, concludono.