L’AQUILA, PEZZOPANE: “MURA ANTICHE CROLLANO PER INCURIA, ABBANDONATO PROGETTO CENTROSINISTRA”

L’AQUILA – “Le mura storiche sono un punto di forza della nostra città, lanciate in un grande progetto del centrosinistra, finanziate dal ministro Franceschini, e che oggi invece diventano pericolo per la pubblica incolumità”.

Così, in una nota, la deputata Pd Stefania Pezzopane, candidata a sindaco alle prossime elezioni comunali in programma all’Aquila in primavera, che continua: “Ieri sera, davanti alla piscina comunale, è successo un fatto grave, non per caso, ma per disattenzione e superficialità, per l’incuria e la mancata vigilanza. Un grande progetto abbandonato per spavalderia verso il centrosinistra che lo aveva intuito è finanziato. Da viale della Croce Rossa si vede il tratto già recuperato ma spento da anni e con le erbacce, il tratto di via XXV Aprile è chiuso da orribili bandoni, e Porta Barete – Santa Croce sono invase da vegetazione, per 5 anni lasciate al degrado”.

“Solo qualche giorno fa -dopo le mie segnalazioni – sono state lo spazio di una ennesima operazione di facciata senza programmazione. Bravi i volontari, come sempre e bravi i dipendenti del Comune, ma come dimostra l’episodio di ieri non basta un po’ di rimmel sulle ciglia. Serviva e serve un grande progetto strategico di messa in sicurezza è valorizzazione delle mura rubriche. Per noi, le mura urbane sono un pezzo importante della valorizzazione dell’Aquila nuova”, conclude Pezzopane.