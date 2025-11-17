L’AQUILA: PEZZOPANE, “PARCO DELLE ACQUE ABBANDONATO E NOTTE BIANCA SENZA REGOLE, INACCETTABILE”

L’AQUILA – “Parco delle Acque abbandonato e Notte Bianca senza regole. Una situazione grave e inaccettabile: sono trascorsi otto anni e siamo ancora nella confusione degli atti amministrativi”.

Così, in una nota, la consigliera Pd al Comune dell’Aquila Stefania Pezzopane, a mrgine del Consiglio comunale sulle due interrogazioni presentate riguardanti la riqualificazione del Parco delle Acque e la gestione della Notte Bianca Città Territorio 2023–2025, denunciando “gravi criticità nell’operato dell’amministrazione”.

Nel suo intervento, Pezzopane ha ricordato che per il Parco delle Acque “noi abbiamo lasciato i fondi e le prime fasi progettuali già pronte da avviare, ma, nonostante ciò, l’amministrazione si comporta come se si trattasse di un’impresa titanica. Quando c’è un interesse specifico o politico, si smuovono le montagne: appalti rapidi e prime pietre. Ma su un’opera circoscritta come questa – denuncia – non si fa nulla perché non c’è interesse, non c’è spinta”.

La consigliera parla di risposta “piena di lacune” da parte del dirigente: “Si fanno giochi di parole sugli incarichi, come se non sapessimo leggere le carte. Non si risponde ai quesiti veri posti al Consiglio comunale. È un modo di agire scorretto e inaccettabile”.

Pezzopane ha richiamato anche il recente caso della Fontana delle 99 Cannelle, diventata famosa “perché al suo interno nuotavano trote e carpe”: “Siamo finiti sui media internazionali. C’è incuria e indifferenza. Questo è il frutto della mancanza totale di programmazione e visione per la città”.

Ancora più dura la posizione sulla vicenda della Notte Bianca: “Siamo sconcertati e preoccupati. La risposta dell’amministrazione sembra dire che qui ognuno fa ciò che vuole e che i regolamenti non valgono nulla”.

Pezzopane ha definito “gravissimo” che la struttura comunale preposta “non sia a conoscenza dell’iter procedurale e dei regolamenti alla base del contributo assegnato alla Pro Loco di Scoppito, nonostante l’evento si ripeta da tre anni e nonostante le irregolarità già segnalate dal gruppo Pd”.

“Il progetto è fatto dal Comune dell’Aquila insieme a Scoppito: la situazione è di una gravità inaudita. Abbiamo evidenziato problemi e ci viene risposto che non ne sono a conoscenza”.

Infine, Pezzopane ha ribadito che le incongruenze nelle rendicontazioni della Notte Bianca “vengono considerate irrilevanti perché congrue al contributo erogato dal Comune dell’Aquila”, definendo questo atteggiamento “inaccettabile”: “Siamo completamente insoddisfatti della risposta e saremo costretti a ricorrere ad altre iniziative”.