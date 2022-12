L’AQUILA PIANGE L’IMPRENDITORE GIACOMO PASQUA, OGGI I FUNERALI NELLA SUA PAGANICA

L’AQUILA – È morto questa mattina all’ospedale di Teramo, dove da qualche giorno era ricoverato, l’imprenditore edile aquilano Giacomo Pasqua, 74 anni.

Pasqua era nato a Paganica, dove risiedeva con la famiglia.

Domani pomeriggio, alle ore 15, le esequie a Paganica, nella Chiesa degli Angeli Custodi. Lascia la moglie Luciana Fiordigigli e i figli Walter e Christian.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, scrive: “A nome della Municipalità e a titolo personale esprimo sentimenti di sincero cordoglio per la scomparsa di Giacomo Pasqua. Imprenditore e amante dello sport è stato un importante protagonista del mondo rugbistico del nostro territorio, ricoprendo il ruolo di presidente del Paganica Rugby quando, negli anni ottanta, ottenne la promozione in serie A2 e successivamente, dell’Aquila Rugby. Una passione condita da una grande operosità testimoniata dalle tante attestazioni di stima raccolte tra i cittadini, colleghi e sportivi. Ai familiari tutti giungano sentite condoglianze”.

“Viva emozione per la sua scomparsa nella comunità di Paganica e a L’Aquila”, scrive Goffredo Palmerini che ripercorre le tappe principali della sua intensa vita che, di seguito, riportiamo integralmente.

Si era fatto da sé nei cantieri edili, lavorando da giovanissimo il ferro per il cemento armato, conteso per la sua perizia nell’armare le strutture delle costruzioni.

Presto, però, aveva messo in mostra il suo talento imprenditoriale, costituendo dapprima un’impresa artigiana, poi man mano crescendo fino creare società di costruzioni che si sono distinte per la qualità delle opere realizzate, specie nel campo delle abitazioni civili e complessi residenziali urbanizzati, e per l’attenzione alle forme architettoniche e alle nuove tecnologie. Le attività delle sue imprese, operanti anche fuori l’Abruzzo, hanno riguardato anche il restauro e la gestione di strutture ricettive di livello elevato, come l’Albergo del Sole nel centro storico dell’Aquila.

Lungimirante, schietto, attento alle innovazioni, empatico con le maestranze delle sue aziende, Giacomo Pasqua ha saputo condurre con coraggio e tenacia le sue imprese, in tempi tranquilli ma anche quando la navigazione si è fatta difficile. Una competenza e una determinazione che in molti gli riconoscono. In seno alle comunità di Paganica e L’Aquila si è distinto per generosità, munificenza e passione, specie nel campo dello sport che più amava, il rugby. Nel 1988, infatti, con la sua società Cogepa aveva sponsorizzato il Paganica Rugby contribuendo in maniera determinante a portare la squadra in serie A2, garantendo l’appoggio anche negli anni successivi quando il sodalizio paganichese visse le migliori stagioni in campo nazionale. Altrettanta dedizione ha riservato anche al rugby aquilano, in anni assai travagliati, diventando nel 2008 presidente dell’Aquila Rugby 1936 e rimanendo alla guida della gloriosa società sportiva per un paio di anni.

