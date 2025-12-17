L’AQUILA: PIANO STRATEGICO SPORT, ONLINE FORM PER QUESTIONARI E PROPOSTE

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, in collaborazione con SG Plus, studio di consulenza specializzato sulle tematiche sportive, in queste settimane ha intrapreso un percorso di analisi dei bisogni territoriali connessi al mondo sportivo.

L’obiettivo – si legge in una nota – è interpretare gli scenari futuri e le possibili road map da seguire per promuovere sul territorio l’attività fisica attraverso le giuste politiche sportive, partendo dai bisogni espressi da chi lo sport lo vive in prima persona.

In queste settimane, grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti, diversi plessi scolastici delle scuole primarie hanno ricevuto i questionari cartacei che potranno essere compilati e restituiti agli uffici comunali preposti, al fine di elaborare un quadro generale specifico sulla fascia degli allievi in età scolare.

Società sportive, praticanti, famiglie, studenti delle scuole primarie e secondarie, studenti universitari sono i gruppi di interesse della popolazione alla quale è richiesta la piena collaborazione per la riuscita dell’indagine conoscitiva.

Sono stati predisposti dei form, contenenti questionari e in cui è possibile formulare proposte, suddivisi per le diverse tipologie di portatori di interessi nnell’ambito della pratica sportiva. Tutte le informazioni raccolte verranno trattate in modo assolutamente anonimo.

Di seguito i link dei questionari riferiti ai target dell’indagine:

Cittadini/famiglie: https://forms.gle/m5VxY9Yygd3BpD547

Scuole primarie: https://forms.gle/r7BZtTzkEH2bep1HA

Scuole secondarie di I grado: https://forms.gle/CqXHdoY3eGyJ7CiN8

Scuole secondarie di II grado: https://forms.gle/VsMmTYExhz6MYnBk9

Università: https://forms.gle/J5Ge11q7JJCkvoxSA

Insegnanti: https://forms.gle/T9JGz4p9PXJ4XVBk8

Società sportive: https://forms.gle/cGssqQAt7AK8atv76

Praticanti Sportivi: https://forms.gle/7JNSrh7hjUXH3tGp9

Praticanti paralimpici: https://forms.gle/FqoZyEMNRdUdtCHa8

Tecnici: https://forms.gle/rji55sowsTDcbfij9