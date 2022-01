L’AQUILA: PIAZZA D’ARMI, DE SANTIS, “PROGETTO DA 22 MILIONI FERMO, SI DECIDA SU VARIANTE”

L’AQUILA – “Parco urbano di Piazza d’armi, progetto da 22 milioni fermo per mancanza di coraggio della Giunta comunale! Dopo anni di incertezze e di indecisioni, la Giunta comunale ha deliberato di dare mandato al Segretario generale di costituire un collegio arbitrale tecnico con l’intento di valutare l’ammissibilità del progetto esecutivo in variante, presentato dalla Società aggiudicataria Rialto, che prevede un incremento di circa 4 milioni, pari a circa 1.7 milioni applicando la percentuale del ribasso”.

A evidenziarlo è il consigliere comunale dell’Italia dei valori, Lelio De Santis.

“Questa decisione è stata richiesta dalla Società di valutazione, Rinacek di Genova, che ha riscontrato delle serie criticità sul progetto della ditta Rialto, in relazione soprattutto all’incremento economico. È chiaro che, dopo il giudizio del Collegio arbitrale, la Giunta comunale debba decidere per la rescissione del contratto con la ditta Rialto, anche mettendo in conto un possibile contenzioso”.

“D’altra parte, a chi ha seguito dall’inizio l’iter del progetto appaiono chiare le lacune del Progetto esecutivo in variante presentato dalla Ditta Rialto e delle sue conseguenze responsabilità, che stanno bloccando un’opera strategica per la città – spiega De Santis -, con il possibile rischio di perdere il finanziamento! È arrivato il momento che la Giunta comunale si doti del necessario coraggio: dia ulteriore indirizzo perché siano immediati i tempi di costituzione del Collegio arbitrale e che lo stesso riferisca in tempi altrettanto brevi, perché non è più tollerabile altro ingiustificato ritardo nell’avvio dei lavori. In sostanza, ritengo che ci voglia la indispensabile volontà politica, che è mancata finora, perché la Giunta comunale, assunte gli ulteriori pareri del Collegio arbitrale, assuma le sue determinazioni senza tentennamenti!”