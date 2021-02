L’AQUILA – Per vedere una delle tante, troppe discariche a cielo aperto all’Aquila e dintorni, basta fare un salto a piazza d’Armi, sede del mercato che da piazza Duomo, causa sisma 2009, si è spostato in periferia.

In un enorme spazio frequentato, nelle giornate migliori, non solo da ambulanti e clienti, ma pure da chi, specie nel pomeriggio, quando il mercato non c’è, va a fare una corsetta, a tirare due calci a un pallone, a portare i figli a giocare, oppure per una semplice passeggiata, l’immondizia, soprattutto ai bordi della piazza, la fa da padrona.

Insomma, uno spettacolo desolante – per chi sceglie di “godersi” questo luogo in un’area che non si sa quando verrà trasformata nel parco urbano che tutti aspettano da anni – che va immediatamente cambiato in uno normale, fatto di pulizia e di controlli severi che fino ad oggi, evidentemente, non ci sono stati, oppure si sono rivelati inefficaci. Tanto che, ad esempio, chiunque può mangiare e bere all’aperto e poi gettare tutto per terra senza alcun problema. E col il vento, i rifiuti finiscono per invadere più punti.

Download in PDF©