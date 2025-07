L’AQUILA – Terminati i lavori di riqualificazione e valorizzazione di Piazza Palazzo che da questa sera è stata restituita alla città.

A salutare l’evento il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, nel corso di un appuntamento pubblico a cui hanno preso parte cittadini e autorità istituzionali.

Finanziati per complessivi 1 milione e 650mila euro a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare per le aree colpite dal sisma 2009 al Piano nazionale ripresa resilienza, gli interventi, iniziati a marzo dello scorso anno, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione e dell’illuminazione, la sistemazione e il rinnovamento degli spazi verdi, oltre all’installazione di nuovi elementi di arredo urbano.

Sono state realizzate, all’interno della Piazza, due aree accessibili di forma circolare delimitate da nuove aiuole, arricchite da specie arboree disposte lungo il perimetro.

Per la nuova pavimentazione è stato impiegato il basalto sardo (pietra grigia) posizionato nell’area circostante l’ovale al cui interno, invece, sono stati collocati cubetti di pietra bianca (sampietrini). Il basalto grigio, peraltro, è stato utilizzato coerentemente anche con la pavimentazione di Corso Principe Umberto, completamente riaperto alla viabilità dopo i restringimenti di carreggiata dei mesi scorsi legati proprio alla posa delle lastre di pietra grigia.

I lavori di consolidamento restauro della statua collocata al centro della Piazza, intitolata allo storico romano Gaio Sallustio Crispo, nato nell’86 A.C. nell’area dell’odierna Amiternum, saranno curati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (Sabap) per le province dell’Aquila e di Teramo.

Per i servizi igienici è in corso d’opera il progetto di realizzazione per la copertura e l’installazione di un ascensore, a carico del Comune dell’Aquila di concerto con la Soprintendenza.

“Abbiamo voluto restituire alla città uno dei suoi luoghi più simbolici – dichiarano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele – attraverso un intervento che ha riqualificato integralmente la piazza, nel rispetto della sua identità storica. Lo dimostrano scelte come la conservazione degli impianti di illuminazione originari o il riposizionamento delle pietre bianche al centro dello spazio. Ogni passaggio è stato condiviso con la Soprintendenza, che curerà direttamente il restauro della statua di Sallustio”.

“Intanto, siamo già al lavoro per completare la copertura dei nuovi locali di servizio, che saranno moderni, funzionali e accessibili a cittadini e visitatori. Anche se la riapertura non è ancora totale, questo primo passo consente agli aquilani di tornare a vivere un luogo di incontro e socialità, con ricadute positive anche per le attività economiche che si affacciano sulla piazza”.