L’AQUILA – Al via il cantiere per l’atteso restyling di piazza Regina Margherita e di Largo Tunisia. Domani mattina alle ore 12.15 si terrà per l’occasione una conferenza stampa alla presenza del presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, del vicepresidente Roberto Marotta con il Segretario Generale David Iagnemma, del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi insieme al Vicesindaco con delega alla ricostruzione dei beni pubblici Raffaele Daniele, e dell’architetto Antonio Di Stefano per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L’Aquila e Teramo.

L’intervento è interamente finanziato e seguito dalla Fondazione Carispaq.

Il progetto di riqualificazione di entrambi gli spazi urbani è stato donato alla Fondazione dallo Studio di Ingegneria e Architettura “2STUDIO”, degli ingegneri. Francesco Giancola e Alessia Rossi, che curerà anche la direzione dei lavori, mentre il progetto di restauro della facciata e della Fontana del Nettuno è stato redatto e messo a disposizione dalla Soprintendenza.

La giunta comunale dell’Aquila a metà ottobre ha approvato la variazione al progetto che, oltre al restauro, prevede la ricollocazione dell’antica fontanella in ghisa, l’ampliamento dell’area verde che insiste sulla piazza, la pavimentazione di via dei Sali e di via Castello, il restauro della Fontana del Nettuno e anche la riqualificazione di Largo Tunisia.