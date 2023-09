L’AQUILA, PIETRUCCI E DI BENEDETTO: “ASL INTITOLI POSTAZIONE 118 BAZZANO-PAGANICA A TARQUINI”

L’AQUILA – “All’indomani della scomparsa di Andrea Tarquini, sindacalista ed ex consigliere comunale, uomo che ha dedicato la sua vita all’impegno per il sociale e la cultura, esempio di altruismo, generosità e passione civile, avevamo espresso la ferma volontà di portare a termine la sua ultima battaglia: quella di realizzare una postazione del 118 nel poliambulatorio di Bazzano-Paganica assicurando così il pronto intervento verso tutti i cittadini di quella zona e dei tanti paesi della cintura orientale dell’Aquila che avessero bisogno di un’ urgente e tempestiva assistenza sanitaria”.

È la proposta dei consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci, del Pd, e Americo Di Benedetto, Legnini Presidente.

“Proprio Andrea guidò, dal maggio del 2021, l’impegno di tante associazioni, gruppi e cittadini della zona Est dell’Aquila per vedere realizzato questo nuovo presidio di sicurezza – ricordano in una nota – Insieme portammo la questione in Consiglio regionale strappando il voto unanime sulla nostra Risoluzione e contribuendo alla decisione del CREA (il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) di inserire Bazzano nella nuova mappatura territoriale del sistema 118 individuando una postazione con Mezzo di Soccorso Avanzato – H12 – tipo INDIA nel poliambulatorio di Bazzano/Paganica”.

“Finalmente – dopo altre pressioni – proprio ieri il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha approvato il documento “Sistema di Emergenza 118 – Nuovo assetto delle postazioni territoriali” con cui, in concreto, ha approvato l’istituzione del 118 a Bazzano/Paganica affidando alla ASL1 i relativi provvedimenti attuativi”.

“Ora che l’ultima, appassionata e sacrosanta sfida di Andrea si sta realizzando – osservano -, la cosa giusta da fare è quella di ricordarlo per sempre a tutti, intitolandogli il nuovo presidio 118 con una targa e una cerimonia che, al momento dell’inaugurazione, possano onorare la sua memoria e indicarlo come esempio di cittadinanza attiva, raccontando ai ragazzi quanto sia giusto e bello dedicarsi agli altri”.

“Rivolgiamo ufficialmente e pubblicamente questa richiesta alla Asl1 nella nostra veste di consiglieri regionali, così come Paolo Romano in queste stesse ore lo sta facendo verso il Comune dell’Aquila. Andrea ci ha insegnato la Bella Politica, fatta di dedizione, disinteresse, sensibilità. Lo ringraziamo, lo ricorderemo e nel suo nome continueremo a impegnarci”, concludono Pietrucci e Di Benedetto.