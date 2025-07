L’AQUILA: PIETRUCCI, “PARCHEGGIO MULTIPIANO ALL’EX INAM, MEGLIO TARDI CHE MAI”

L’AQUILA – “Negli anni passati, era il 2018, in splendida solitudine, avevo proposto di utilizzare l’area dell’ex INAM per realizzare un parcheggio multipiano al servizio di residenti, turisti, famiglie e avventori del centro storico. Dopo infinite sollecitazioni, incontri, verifiche con la ASL1, il Comune, la Regione (in cui hanno avuto un ruolo positivo Carla Mannetti, Vincenzo Rivera e Paolo Costanzi) finalmente l’idea prende forma”.

Questo il commento del consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci, all’indomani della notizia dell0 stanziamento del Cipess.

E’ necessario però che questa volta l’investimento sia proficuo davvero e per questo motivo, se si vuole davvero realizzare un’infrastruttura vera e utile, il parcheggio dev’essere multipiano sotterraneo e non a raso. Troppi errori sono stati già commessi: il parcheggio multipiano previsto dalla Giunta Cialente su viale della Croce Rossa con 4 milioni di euro offriva 390 posti auto. Dopo che quelle risorse sono state spostate sul Ponte Belvedere, ora la nuova idea del Comune è un parcheggio di soli 152 posti che costerà 6,5 milioni di euro. Il parcheggio previsto alla Caserma Rossi (per la cui rotatoria di accesso sono stati tagliati 30 alberi tra tigli e lecci del Parco Polsinelli) offrirà 335 posti con una spesa di 4,7 milioni di euro. In sostanza: da 390 posti auto con 4 milioni di euro si arriva a 487 posti con 12 milioni di euro. Costi triplicati, oltre agli anni persi.

“L’Aquila- a partire dal suo centro storico – ha bisogno di una politica urbanistica e di mobilità dove servizi, scuole, uffici amministrativi, attività commerciali e residenzialità diffusa crescano in armonia con parcheggi, trasporto pubblico, spazi urbani, aree verdi, strade pedonalizzate. L’intervento all’ex Inam non sia un’occasione mezza persa, ma offra le giuste risposte ai cittadini”.