L’AQUILA: “PINOCCHIO TUTTO DA RIDERE” IN SCENA IL 4 E 5 GENNAIO AL TEATRO ZETA

L’AQUILA – La rilettura del capolavoro di Collodi proposta dalla Teatrozeta Young Company è il terzo capitolo di una serie di rivisitazioni “tutte da ridere” realizzate dal direttore artistico Manuele Morgese. Sulla linea del mero “avanspettacolo” di un colorato cabaret l’intreccio classico viene rivoluzionato per dar forma a giochi metateatrali, canzoni dal vivo, scene coreografate e risate assicurate. La storia che incornicia lo spettacolo, come in Cappuccetto rosso e Cenerentola …da ridere è la stessa: Due improbabili malcapitati un po’ maldestri e poco organizzati si ritrovano senza volerlo dentro la scena teatrale del paese dei balocchi su un palco vero e proprio alla presenza del pubblico e soprattutto a loro insaputa. Ripercorreranno il viaggio di Pinocchio e la sua storia… la realtà si fonderà con la finzione e tra un colpo di scena e l’altro si ritroveranno immersi nella pancia della balena o nei panni della fatina dei desideri alla ricerca, tra mille bugie, di un modo per tornare ad essere dei “bravi bambini” o magari scappare dal teatro e tornare a casa.

Appunntamento al Teatro Zeta all’Aquila il 4 e 5 gennaio 2025. alle 17.30.