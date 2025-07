L’AQUILA: “PIOVONO PEZZI BALCONE DA APPARTAMENTI”. ATER, “INTERVENGA AMMINISTRATORE CONDOMINIO”

L’AQUILA – “Piovono pezzi di balcone” dagli appartamenti di via Giacomo Puccini 17, in zona Torrione, all’Aquila: a segnalare la situazione ad AbruzzoWeb un gruppo di residenti che richiedono l’intervento dell’Ater, l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale.

L’Azienda, spiegano gli stessi residenti, “è già intervenuta due anni fa per un sopralluogo, rimuovendo pezzi pericolanti”.

“Pochi giorni fa, però – raccontano – si è staccato un altro pezzo di intonaco e, solo per pochi centimetri, non ci è scappato il ferito. Tutti i balconi sono in queste condizioni e, nonostante le numerose segnalazioni, nessuno è mai intervenuto per risolvere il problema definitivamente”.

Contattata l’Ater, presieduta da Quintino Antidormi, dall’Ente fanno sapere a questo giornale che nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo, confermando l’esistenza del problema, ma che l’Azienda è in minoranza nello stabile che ha prevalenza di proprietari privati e che su 12 alloggi conta in gestione solo 3 appartamenti.

Spetterebbe, rende noto l’Ater, all’amministratore di condominio, in questo caso Fabrizio Falli, convocare un’ assemblea per decidere il da farsi, è un problema condominiale e, in questi casi, non ha potere decisionale né può intervenire con la manutenzione.