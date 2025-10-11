L’AQUILA: PIROMANE ANCORA IN AZIONE AL PROGETTO CASE DI BAZZANO, “SI ASPETTA TRAGEDIA?”

L’AQUILA – Ancora una notte di paura nella frazione aquilana di Bazzano dove, intorno alle 2:30, la solita palazzina del Progetto Case, ora disabitata, è tornata ad essere avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze e hanno spento l’incendio dopo diverse ore. Sul posto le forze di polizia.

L’incubo si ripete, e questa volta il piromane ha cambiato strategia, colpendo nel cuore della notte, quando tutti dormono e quando dare l’allarme diventa più difficile.

I residenti si chiedono: “come è possibile che, dopo tanti episodi, nessuno sia ancora riuscito a fermare questo piromane?”.

“La popolazione è esasperata, viene spiegato ad AbruzzoWeb, e c’è chi teme che le istituzioni stiano sottovalutando la gravità della situazione.

“Il Comune quali provvedimenti intende adottare? Si aspetta forse una tragedia prima di intervenire? Quella palazzina, già indebolita dai precedenti incendi, rischia di crollare da un momento all’altro: se dovesse cadere per le fiamme, le conseguenze per tutto il quartiere potrebbero essere devastanti”.

La foto è stata fornita da Gianfranco Cocciolone.

.