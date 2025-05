L’AQUILA: PISTA CICLABILE FRA VIA DELLE FIAMME GIALLE E AMITERNUM, COMUNE E MUNDA VINCONO BANDO

L’AQUILA – L’Aquila è tra i 471 comuni italiani, di cui solo 6 abruzzesi, vincitori del Bando nazionale “Bici in comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e salute S.P.A. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, che mira a promuovere l’utilizzo della bicicletta come strumento di mobilità sostenibile e ad incentivare stili di vita sani e attivi.

Il Comune dell’Aquila, classificato al 19° posto, ha ottenuto un finanziamento pari ad € 103.000,00. La proposta progettuale presentata in collaborazione con il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila e denominata “Realizzazione percorso cicloturistico che conduce al Parco archeologico di Amiternum ed eventi di promozione della mobilità ciclabile” collegherà l’anello ciclopedonale – già esistente ed in fase di adeguamento- della Guardia di Finanza di circa 4 km di sviluppo, in corso di progettazione, con il Parco Archeologico di Amiternum, e sarà dotato di pannelli informativi e di idonea segnaletica turistica.

Il progetto prevede altresì il posizionamento di due box per ricovero bici, dotati di prese di ricarica per e-bike, utilizzabili tramite app dedicata nonché la realizzazione di quattro eventi pubblici volti a promuovere la mobilità ciclabile e la pratica sportiva. Nell’ambito dell’attenzione che questa Amministrazione pone nei confronti del tema della sostenibilità, obiettivo del progetto è la valorizzazione di un sito archeologico che si rivela al visitatore con le sue monumentali vestigia romane ma che affonda le proprie radici nel lontano passato dei Sabini e che sarà un luogo strategico anche in considerazione della proclamazione dell’Aquila, Capitale della Cultura Italiana 2026.

Per la promozione e la diffusione del progetto si farà riferimento sia alle linee guida dell’Ente, che dettano le modalità di coinvolgimento della cittadinanza nell’ambito delle attività che prevedono una partecipazione pubblica, che ai siti istituzionali e canali social del Comune dell’Aquila e del Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila.

“Rilevata l’importanza del bando – commentano il consigliere comunale Livio Vittorini e l’assessore Paola Giuliani – l’Amministrazione supporterà la realizzazione del tratto mediante cofinanziamento pari ad € 20.000 di fondi propri”.

“Il Museo Nazionale d’Abruzzo – sottolinea la direttrice del Munda Federica Zalabra – nel solco della collaborazione fattiva e fruttuosa con enti e istituti cittadini, ha condiviso con entusiasmo questo progetto con il Comune dell’Aquila al fine di rendere più fruibile il Parco Archeologico di Amiternum, tessera imprescindibile per la conoscenza del variegato mosaico culturale cittadino”.