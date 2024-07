L’AQUILA: PITBULL ENTRA IN CASA E AGGREDISCE DUE DONNE, UNA RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI

L’AQUILA – Attimi di paura ieri pomeriggio in una villetta in zona Sant’Elia, all’Aquila, dove due sorelle sono state aggredite da un pitbull che si è introdotto all’interno della loro abitazione, passando dalla porta lasciata aperta.

Le due donne si trovavano all’interno della casa di famiglia quando, all’improvviso, hanno visto entrare il cane che si è subito scagliato contro di loro.

Un’aggressione cruenta che ha causato alle due donne gravi ferite, in particolare alle braccia. Una delle due, che ha riportato fratture alla mano e ferite in diverse parti del corpo, è stata subito medicata e sarebbe fuori pericolo, per l’altra il bilancio è decisamente più drammatico.

La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, dopo aver riportato ferite profonde agli arti superiori che hanno causato la perdita di molto sangue. La prognosi è riservata.

Il pitbull sarebbe fuggito al controllo della proprietaria, una vicina di casa delle donne, che, una volta sentite le urla, si è subito precipitata nella villetta cercando di intervenire. Nel tentativo di fermare il cane sarebbe rimasta ferita anche lei, in maniera meno grave.

Il cane è stato affidato ai veterinari della Asl. (a.c.)