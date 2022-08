L’AQUILA: PNRR, CI SONO I FONDI PER CITTADELLA SPORT DI ROIO E PISTA PATTINAGGIO SANTA BARBARA

L’AQUILA – Ammonta a 2,5 milioni di euro il finanziamento ottenuto dal Comune dell’Aquila nell’ambito del bando promosso dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della misura denominata “Sport e inclusione sociale”.

Fondi con cui si potrà procedere alla realizzazione di un’area polivalente e alla copertura della pista di pattinaggio del complesso sportivo di Santa Barbara, per un costo pari a 1,5 milioni di euro, e di una cittadella dello sport nella frazione di Roio dal valore di 1 milione di euro.

“Attendevamo, dopo l’ammissione a finanziamento dell’intervento per la pista di pattinaggio annunciata nelle scorse settimane, la notizia di un riscontro positivo anche per il progetto su Roio, giunta nella giornata di ieri. Si tratta di due operazioni che arricchiscono il già ampio programma di iniziative promosse sull’impiantistica sportiva dall’amministrazione, che ai 6,5 milioni di euro messi a disposizione dal Comune ha programmato interventi per oltre 10 milioni a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Pnrr su strutture situate in città e nelle frazioni”, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna.