L’AQUILA, PNRR SISMA: APPROVATI INTERVENTI PER CINQUE IMPIANTI SPORTIVI

L’AQUILA – Prosegue il processo di rinnovamento delle strutture sportive aquilane, sia in termini di efficientamento strutturale che energetico.

La giunta comunale ha approvato nelle ultime sedute cinque progetti di fattibilità tecnico – economica relativi ad altrettanti interventi ammessi a finanziamento a valere sul Fondo complementare del PNRR per le aree colpite dal sisma.

Il costo dei lavori ammonta a 300mila euro per gli interventi previsti all’impianto sportivo di Coppito e alla pista di pattinaggio a Santa Barbara, 500mila euro per la palestra di Paganica e per le tribune del campo da rugby di Piazza d’Armi. Infine, 1,5 milioni di euro sono stati stanziati per la struttura aggregativa sociale e sportiva denominata “PalaAngeli” a Sant’Elia.