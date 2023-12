L’AQUILA, POCHI PARCHEGGI ALL’OSPEDALE: CON CANTIERI MENO POSTI AUTO, DISAGI PER UTENTI E DIPENDENTI

L’AQUILA – La già problematica questione dei parcheggi all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila si acuisce ulteriormente a causa della cantierizzazione per la realizzazione della centrale 118.

Una trentina di posti lungo il rettilineo che porta all’area interessata dai lavori, ossia quella di fronte all’Obitorio, è stata infatti transennata, creando difficoltà in più a chi ne aveva e ne ha bisogno.

Tutto questo, lamentano i cittadini, nonostante si stia parlando di un numero quasi insignificante rispetto alle enormi necessità di stalli per i dipendenti pubblici e privati e di quegli utenti che ogni giorno, a meno che non si presentino ben prima delle otto del mattino, possono perdere anche un’ora e mezza per trovare un posto libero in mezzo alle auto parcheggiate ovunque ed in qualsiasi posizione.

E c’è chi, tra dipendenti e utenti, chiede di affrontare e risolvere una volta per tutte, magari con un pensiero ad un parcheggio multipiano, una delle tante problematiche di un ospedale regionale che avrebbe bisogno di essere reso moderno, visto che di costruirne uno nuovo altrove non se ne parla più.