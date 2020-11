L’AQUILA: POESIA PROTAGONISTA, SI ALZA SIPARIO XIX PREMIO INTERNAZIONALE LAUDOMIA BONANNI

L’AQUILA – Con la presenza come ospite d’onore di Marcia Theophilo, poetessa e antropologa brasiliana che ha dedicato la sua vita e la sua opera all’Amazzonia, sabato 28 novembre ore 11 si svolgerà la cerimonia di premiazione della XIX Edizione Premio Internazionale L’Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

L’attrice Eva Martelli presenterà la cerimonia, che a causa del covid di terrà online sul sito: www.premiopoesiabonannibperbanca.it e sulla pagina Facebook: premioletterariobperbonanni.

“Bper Banca ha deciso di mantenere alta l’attenzione sul Premio Bonanni perchè continuare a valorizzare il territorio è fondamentale in questo momento delicato, in cui la cultura è una via di rinascita e di sicurezza sociale”- ha detto Giuseppe Marco Litta, Responsabile Direzione Regionale Abruzzo Molise BPER Banca.

I finalisti delle XIX edizione del Premio sono:

Giuseppe Conte “Non finirò di scrivere sul Mare” (Mondadori – Lo Specchio).

Alberto Rollo “L’ultimo turno di guardia” (Manni).

Antonio Maria Pinto “Tutte le poesie” Oèdipus.

Alla cerimonia parteciperanno gli autori. In luogo di Antonio Maria Pinto, recentemente scomparso, parteciperà il critico letterario Francesco Muzzioli.

Nel corso della cerimonia ci sarà il ricordo degli intellettuali Sergio Zavoli e Marco Santagata, componenti della giuria, scomparsi entrambi in questo tragico anno.

“Nonostante le difficoltà del Covid il premio anche quest’anno ha registrato un’altissima partecipazione, per l’unica sezione (Poesia edita) in concorso di altissima qualità poetica” dice Giuliano Tomassi segretario del Premio.

I POETI IN GARA

