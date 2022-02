L’AQUILA, POLIZIA DI STATO: A SCUOLA TORNA IL PROGETTO “PRETENDIAMO LEGALITA'”

L’AQUILA – Stimolare la riflessione degli alunni sull’importanza della legalità, attraverso il confronto con approfondimenti su diverse tematiche.

Questo lo scopo del progetto “PretenDiamo Legalità”, presentato questa mattina all’Aquila nel Musp del Liceo classico in via Madonna di Pettino, giunto alla quinta edizione, in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministero dell’Istruzione e rivolto gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado al quale ha aderito per la Provincia dell’Aquila il liceo classico.

Hanno partecipato il questore dell’Aquila Enrico De Simone, Ada D’Alessandro, dell’Ufficio scolastico regionale, la dirigente scolastica Serenella Ottaviano.

“Scopo del progetto, destinato alle classi 3° del Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane Economico-Sociale, Liceo Musicale e Coreutico, è quello di stimolare la riflessione degli alunni sull’importanza della legalità, attraverso il confronto con approfondimenti su diverse tematiche, con la partecipazione attiva agli incontri di Tutor di questa Questura, al fine di stimolare la riflessione sull’importanza della legalità e della sicurezza nella vita di tutti i giorni che passa, necessariamente, attraverso la partecipazione attiva e consapevole di tutti i cittadini, ai quali si chiede di essere protagonisti nella realtà sociale”, si legge in una nota.

“Al progetto è abbinato un concorso destinato agli studenti partecipanti, che prevede l’elaborazione di un graphic novel o fumetto con protagonista il Commissario Mascherpa fumetto della Polizia di Stato, impegnato nella risoluzione di un’indagine, oppure un video o spot. Durante la presentazione, De Simone, ha illustrato ai ragazzi la sensibilità da parte della Polizia di Stato di essere a servizio del cittadino con iniziative di questo tipo, oltre all’attività che quotidianamente viene svolta, specificando al contempo che, educazione alla legalità, significa soprattutto rispetto delle regole nella vita sociale, dei valori della democrazia, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità”.

Gli incontri (in presenza ed in DAD, secondo la normativa vigente) inizieranno da domani, 3 febbraio, presso le varie sedi dei licei partecipanti.