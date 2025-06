L’AQUILA: POLIZIOTTO 50ENNE TROVATO SENZA VITA IN CASA

L’AQUILA – Lutto nella Questura dell’Aquila per la prematura scomparsa di un agente della polizia stradale, trovato morto ieri mattina a 50 anni, all’interno di un’abitazione di Assergi.

Il poliziotto, padre di due ragazzi, non si è presentato al lavoro e così tra i colleghi, preoccupati, è scattato l’allarme.

La tragedia si sarebbe consumata nella notte tra venerdì e ieri. Si tratterebbe, secondo fonti investigative, di un gesto volontario.

Si indaga – riporta Il Centro – sulla presenza di messaggi attraverso i quali sarebbe possibile ricostruire gli ultimi contatti e movimenti del poliziotto prima del tragico ritrovamento.

La notizia ha provocato lo sgomento del reparto per il quale prestava servizio, così come in tutta la questura aquilana, dove vige il massimo riserbo sulla vicenda.