L’AQUILA: PONTE BELVEDERE E STRADA VERSO LE ELEZIONI: INTERVISTA A VICESINDACO DANIELE, DIRETTA

L’AQUILA – I lavori finalmente al via per l’abbattimento e ricostruzione del nuovo ponte del Belvedere, il bilancio dell’amministrazione del centrodestra al Comune dell’Aquila, le grandi e piccole manovre per le candidature alle elezioni della primavera 2022. Questi ed altri i temi al centro dell’intervista al vice sindaco Raffaele Daniele, in diretta streaming alle ore 12.00.