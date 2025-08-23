L’AQUILA: PONTE BELVEDERE, PROROGA CHIUSURA VIA FONTESECCO FINO AL 10 SETTEMBRE

L’AQUILA – Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Ponte Belvedere, il Comando della Polizia Municipale è emanato un’ordinanza con la quale vengono prorogati dal 26 agosto al 10 settembre il divieto di transito veicolare e pedonale ed il divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata in Via Fontesecco, nel tratto compresso tra via XX Settembre e via degli Ortolani (esclusa)

Il percorso alternativo per l’accesso in Via Sallustio rimane Viale Giovanni XXIII-Via Buccio da Ranallo.