L’AQUILA, “POSITIVI AL COVID ANCHE CON VACCINI E PRECAUZIONI”: CHIUDE IL ROCKERS

L’AQUILA – “Purtroppo, nel momento più inaspettato, dobbiamo dare la triste notizia che abbiamo avuto casi di positività all’interno del locale. Come giusto che sia il Rockers rimarrà chiuso per gli accertamenti, fino a data da destinarsi”.

A comunicarlo, sui canali social, i proprietari del Rockers, pub-pizzeria zona Torrione all’Aquila. Nel post non viene precisato il numero di positivi e quante dosi di vaccino abbiano ricevuto.

“Nonostante le vaccinazioni fatte da ognuno di noi e le premure nel rispettare, il più possibile, le regole anti covid all’interno del locale – viene sottolineato -, purtroppo è capitato. In base a ciò ci sentiamo di consigliarvi di non abbassare la guardia e di continuare ad usare tutto ciò che è necessario per la propria protezione. Vi aggiorneremo man mano sulla situazione. Intanto un abbraccio e a presto”.