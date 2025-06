L’AQUILA: TAGLIATE DAI VIGILI DEL FUOCO MOLTE PIANTE PERICOLOSE IN ZONA STAZIONE FERROVIARIA

L’AQUILA – Nuovo intervento dei Vigili del Fuoco dell’Aquila nei pressi della stazione ferroviaria e dintorni con il taglio di diverse piante pericolose per la pubblica incolumità. Sul posto tecnici e dipendenti del Comune dellAquila. Strada transennata fino alla totale messa in sicurezza. Da non dimenticare che diversi anni fa davanti alll’ ingresso principale della Stazione Ferroviaria ci fu un tragico evento. A causa della caduta di una grossa pianta un uomo perse la vita. Si trattava di un turista sordomuto che fu avvisato dagli amici che una pianta stava cadendo su di lui ma fu tutto inutile.

A causa delle forti piogge e dei venti delle scorse settimane, inoltre, si sono verificati diversi problemi, tra cui piccoli smottamenti in questa zona collinare. Le abbondanti precipitazioni hanno causato il rapido aumento della crescita delle piante potenzialmente pericolose.