L’AQUILA – Tragedia aerea nell’Aquilano: nel pomeriggio un ultraleggero è precipitato nei pressi del depuratore di Fossa, comune ad una decina di chilometri dall’Aquila. Morti sul colpo i due passeggeri: Corrado Mancinelli, un aquilano di 70 anni, gioielliere molto conosciuto in città, che pilotava il mezzo, e una donna, il passeggero, Maria Rita Vietri, di 64 anni.

Secondo quanto si è appreso, i due stavano tornando dalla Toscana e stavano per atterrare nell’aviosuperficie in località Vicenne, nel comune di Poggio Picenze (L’Aquila), che si trova nelle vicinanze del luogo dello schianto.

Ancora da stabilire le cause della tragedia. Tra le ipotesi, quella del guasto meccanico in fase di atterraggio visto che le condizioni del tempo erano favorevoli con il cielo sereno . Stando ad alcuni testimoni, il piccolo velivolo avrebbe fatto una brusca virata a ‘u’ per motivi da accertare e sarebbe precipitato colpendo gli alberi sottostanti.

Gli stessi testimoni avrebbero dato l’allarme: sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto fare altro che accertare la morte dei due occupanti.

Ad indagare sono i carabinieri dell’Aquila che stanno cercando riscontri per stabilire le cause del disastro.

L’aviosuperficie è su una area di proprietà dell’azienda di costruzioni Edimo ed è gestita dall’Areoclub dell’Aquila.

Sul posto il pm di turno, Stefano Gallo.

“A nome della Municipalità aquilana esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari delle persone coinvolte nell’incidente aereo verificatosi nei pressi di Fossa oggi pomeriggio. Ai parenti tutti e agli amici delle vittime giungano sentite condoglianze per una tragedia così dolorosa”, lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

