L’AQUILA – Tragico incidente nel primo pomeriggio nella frazione aquilana di Roio, in località Fossa di Valleona, dove un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere precipitato da una parete rocciosa mentre si arrampicava.

Manfredi Tallarico, questo il nome del ragazzo, era uno studente fuori sede originario di Merano, in provincia di Bolzano, iscritto alla facoltà di Odontoiatria all’Università dell’Aquila.

Ad allertare i soccorsi è stato l’amico, con il quale la vittima stava facendo una passeggiata, dopo averlo perso di vista, nonostante i tentativi di chiamarlo a voce.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso con il personale del 118 ma per il giovane era già troppo tardi, sarebbe morto sul colpo. Il magistrato ha autorizzato il trasporto della salma in ospedale.

Ancora da ricostruire le dinamiche dell’incidente, sono in corso le indagini per accertare le cause della tragedia.