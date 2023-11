L’AQUILA: PREMIATA IN REGIONE LA COMMERCIANTE PRATOLANA DI CRISTOFORO PER I 70 ANNI DI ATTIVITA’

L’AQUILA – ‘Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo ha consegnato una targa alla signora Clara Siria Di Cristoforo, proprietaria dell’Emporio Tarantelli alias “Ciarachell” a Pratola Peligna (AQ), per i settanta anni dell’attività commerciale. In occasione della consegna della targa Santangelo ha sottolineato l’importanza dell’emporio come punto di riferimento nella vita della comunità e ha elogiato la signora Clara per il suo impegno e dedizione: “Celebriamo il settantesimo anniversario dell’attività a favore della comunità pratolana.

Il suo emporio non è solo un punto di riferimento nel tessuto economico locale ma è anche un esempio di lungimiranza imprenditoriale che ha dimostrato nel corso degli anni. Clara Di Cristoforo ha incarnato i valori dell’impegno, del sacrificio e della professionalità. La sua storia è un esempio di come la passione per il proprio lavoro e l’amore per la comunità possano essere d’esempio per i più giovani. Faccio i migliori auguri a Clara per questi primi settanta anni d’attività pieni di soddisfazioni”. “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Vicepresidente del Consiglio Regionale, Roberto Santangelo, e a tutto il Consiglio regionale”, ha dichiarato emozionata Clara Siria Di Cristofaro, “Per l’onore che mi è stato conferito per tutti questi anni di lavoro a favore dei miei concittadini. Ricevo questo premio personale come riconoscimento dell’impegno in questi anni della mia famiglia che ha contribuito al successo del negozio. La dedizione e il sostegno della mia comunità sono stati il motore della mia passione imprenditoriale. Sono grata per l’opportunità di servire la mia città e spero di continuare a farlo negli anni a venire. Tutti sono invitati nella mia attività, in cui non siete mai clienti ma miei ospiti”.