L’AQUILA: PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO SCOLASTICO INDETTO DAL SERRA CLUB

L’AQUILA – Anche quest’anno il Serra Club dell’Aquila, associazione che, oltre al sostegno delle vocazioni sacerdotali, si fa promotore della diffusione dei valori della cultura cattolica, ha premiato gli alunni, di ogni ordine e grado, che hanno partecipato al Concorso Scolastico Nazionale, per la selezione locale della provincia dell’Aquila, con disegni, elaborati in prosa o poesia.

Il tema proposto “Il Coraggio di vivere in bellezza” è stato declinato, chiaramente, in modo diverso a seconda del grado scolastico. La premiazione è avvenuta nella splendida cornice che è il Convento di S. Giuliano, oasi di pace e spiritualità, tanto caro alla cittadinanza aquilana. Gli elaborati pervenuti nelle diverse tecniche ed espressioni, sono stati oltre 240 a testimonianza che, sapientemente condotti dai propri educatori, i ragazzi rispondono con entusiasmo alle loro sollecitazioni e che sanno ampiamente riconoscere, descrivere e testimoniare attraverso la qualità degli elaborati, il bello e il buono che li circonda. Tutti i lavori pervenuti sono risultati di lodevole valore e pertanto è stato arduo il lavoro della Commissione esaminatrice nel dover stilare una graduatoria di merito, così come richiesto dal bando del Concorso.

L’Ottimo risultato della fase locale del Concorso è stato ancor più certificato dal fatto che una scuola, la pluriclasse di Rocca di Mezzo, scuola primaria, ha vinto il 3° premio della graduatoria Nazionale e riceverà il premio in occasione del Congresso Nazionale di Serra International Italia che si terrà a Bologna dal 20 al 22 Giugno.

Al termine della premiazione delle scuole è stata consegnata anche la menzione speciale, relativa al Contest Fotografico, concorso sempre indetto dal Serra Nazionale, che lo scorso anno il ragazzo Alessio Ciocca non aveva potuto ritirare. Lo scatto proponeva una splendida immagine della Madonna d’Appari e Alessio aveva colto quel magnifico momento dedicandolo ai propri genitori che in quella chiesa si erano sposati.

Il Presidente del Club aquilano, vuole ringraziare a nome dei soci, tutti i partecipanti, alunni, insegnanti, commissari del concorso, nonché gli sponsor (Fondazione Carispaq, Radio L’Aquila 1, DAKO Print Art Design, GASELUX Analisti del Risparmio Energetico, Taffo Onoranze Funebri, Gruppo Unirest, Massari Bottega Ristorante B&B, LaNorma Restauro) Claudio Farrone e il M° Giulio Gianfelice del Coro CAI dell’Aquila per aver contribuito alla migliore riuscita della giornata.

I nominativi dei vincitori: Scuola Primaria: 1° Premio – Pluriclasse Rocca di Mezzo, classi I,II,IV F – I. C. “CESIRA FIORI” SAN DEMETRIO-ROCCA DI MEZZO (AQ) 2° Premio – Scuola di Pile Classe II A – I. C. “G. MAZZINI” – L’AQUILA Scuola Secondaria di primo grado: 1° Premio – Alunno Federico Izzo – Classe III A – I. C. “D. ALIGHIERI” – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” L’AQUILA 2° Premio – Alunna Benedetta Gallucci – Scuola Dante Alighieri Classe I A. I. C. “D. ALIGHIERI” – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DANTE ALIGHIERI” L’AQUILA Scuola Secondaria di secondo grado: 1° Premio – Alunno Pier Luca Marrazzo – Classe IV C – LICEO CLASSICO CONVITTO “D. COTUGNO” L’AQUILA 2° Premio – Alunna Scarsella Miriam – Classe IIC – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LICEO CLASSICO CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” L’AQUILA Menzioni Speciali: CLASSE I C – SCUOLA PRIMARIA DI PILE – ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MAZZINI” L’AQUILA Sara Santucci – Classe III A Viola Schilirò – Classe I B Riccardo Mango – Classe I G I. C. “DANTE ALIGHIERI” SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. ALIGHIERI” L’AQUILA Alexandra Malache – Classe III B Antonella Colaiuda – Classe III B Luca Santella – Classe III A I. C. “COMENIO” – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. VERNE” – TORNIMPARTE (AQ) Rachele Bellomo – Classe I C Maristella Tamez – Classe V C SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LICEO CLASSICO CONVITTO “D. COTUGNO” L’AQUILA.