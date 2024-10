L’AQUILA: PREMIO BORSELLINO AL CAPO DELLA POLIZIA VITTORIO PISANI

L’AQUILA – Il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto, Vittorio Pisani, ha ricevuto all’Aquila il Premio Nazionale Paolo Borsellino 2024 conferito alla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato è stata insignita di questa importante onorificenza per il contributo fornito con tutte le sue articolazioni operative al controllo del territorio per garantire la sicurezza delle comunità, per l’impegno in prima linea delle donne e degli uomini che in ogni angolo del Paese, con encomiabile spirito di sacrificio, sono al servizio dei cittadini. Determinante è stata ritenuta la campagna di comunicazione istituzionale “esserci sempre” che attraverso le tecniche più moderne, utilizzando il web, le app e i social, ha consentito di avvicinare l’istituzione ai giovani, costituendo un importante punto di riferimento per le fasce più fragili della società.

Il Capo della Polizia, nel ringraziare il prefetto Alessandro Pansa, che è stato Capo della Polizia dal 2013 al 2016 e che ha coniato il motto “esserci sempre”, ha sottolineato l’importanza del Premio e del messaggio, che tramite la premiazione viene trasmesso ai cittadini, soprattutto ai più giovani: ognuno deve essere consapevole che in modo semplice e normale, in ogni settore della vita civile, può contribuire a rendere migliore la nostra società e a diffondere i valori della legalità.

Durante la cerimonia, sono stati premiati anche Ludovico Vaccaro, procuratore capo di Foggia, Marcello Viola, procuratore capo di Milano, Nicola Francesco Catanese, caposcorta di Paolo Borsellino, Dario Falvo, agente di scorta di Giovanni Falcone, Alessandra Accardo, agente della Polizia di Stato testimone anti-violenza, nonché altre personalità civili e associazioni di promozione sociale.