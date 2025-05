L’AQUILA: PREMIO LAUDOMIA BONANNI, TORNANO LE PASSEGGIATE LETTERARIE

L’AQUILA –Nell’ambito delle attività a corredo del Premio Letterario Internazionale “L’Aquila – BPER Banca”, intitolato a Laudomia Bonanni, tornano le passeggiate letterarie nei luoghi della città legati alla scrittrice aquilana.

A guidare l’itinerario sarà lo scrittore e studioso Gianfranco Giustizieri, membro della giuria del Premio, affiancato dalla voce recitante dell’attrice Tiziana Gioia, che proporrà letture scelte dai testi dell’autrice.

L’appuntamento è per domenica 18 maggio, con un primo gruppo composto da appassionati e lettori provenienti da Cave, in provincia di Roma.

Si tratta di un evento pensato per mettere in relazione letteratura e paesaggio urbano, attraverso i luoghi, reali o evocati, che popolano le opere di Bonanni.

Il percorso partirà da Via Garibaldi, esattamente dal palazzo dove ha vissuto Laudomia Bonanni, e attraverserà angoli della città spesso appena accennati nei libri, oppure ridenominati, trasfigurati, ma sempre presenti nella geografia letteraria dell’autrice.

Alcuni di questi luoghi sono cambiati, ricostruiti o rimasti intatti, e oggi si offrono come tappe di un viaggio che mescola memoria e narrazione, affidandosi alle parole tratte dalle pagine.

“Riportare i lettori nei luoghi della narrazione di Laudomia Bonanni – spiega Stefania Pezzopane, presidente della Giuria del Premio, – significa rendere viva la memoria, trasformare la città in un libro aperto. Un modo semplice ma potente per far dialogare generazioni e sensibilità diverse attorno alla nostra identità culturale”.

Giuseppe La Boria, responsabile Direzione Regionale Marche Abruzzo di BPER aggiunge: “La nostra Banca sostiene con convinzione anche quest’anno il Premio Laudomia Bonanni, iniziativa che si inserisce nel nostro costante impegno a favore dei più significativi eventi culturali del Paese. In BPER crediamo nel valore di iniziative simili, che stimolano il pensiero artistico, rafforzano il legame col territorio e rendono la cultura un bene condiviso e sempre più accessibile, capace di coinvolgere e ispirare tutte le generazioni”.

L’iniziativa rientra in un progetto culturale più ampio, volto a rafforzare il legame tra la città e la sua produzione letteraria, anche attraverso forme di divulgazione accessibili e coinvolgenti. Il gruppo di domenica, primo tra quelli provenienti da fuori regione, sarà in un percorso che punta a restituire valore ai testi di Bonanni e alla città che li ha ispirati.