L’AQUILA, PREMIO ROTARY PERDONANZA ALLA MEMORIA DI DAVID SASSOLI

L’AQUILA – “Una giornata che vuole ribadire l’impegno della comunità rotariana a sostegno dei valori fondamentali per la convivenza in armonia dei popoli, nel rispetto delle culture, delle usanze e delle credenze, utilizzando la cultura e la conoscenza come efficaci strumenti di integrazione”.

Sabato 27 agosto si terrà a L’Aquila, dalle ore 9,30, nell’Auditorium della Fondazione Carispaq in Corso Vittorio Emanuele n.196, la XX edizione del “Premio Rotary Perdonanza” organizzato dai due Club cittadini Rotary L’Aquila e Rotary L’Aquila Gran Sasso d’Italia che quest’anno sarà assegnato alla memoria dell’onorevole David Sassoli, già presidente del Parlamento Europeo, una vita d’impegno per il dialogo e per la risoluzione dei conflitti, testimone dei valori di pace e di solidarietà fermamente voluti da Pietro da Morrone, Papa Celestino V.

Il premio sarà consegnato alla moglie, l’architetto Alessandra Vittorini, nell’ambito del convegno “L’Europa della Pace” che sarà aperto, dopo i saluti istituzionali, dal saluto del governatore del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo Marche, Molise e Umbria) Paolo Giorgio Signore e dai due presidenti dei club Patrizia Masciovecchio e Alberto Villani.

L’introduzione sarà a cura di Fabrizio Marinelli, presidente del Comitato Premio Rotary Perdonanza, a cui seguiranno gli interventi del giornalista e scrittore Pietro Badaloni, della giornalista de Il Sole 24 Ore Lina Palmerini e l’intervento di Don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero Vaticano per la comunicazione ed editorialista dell’Osservatore Romano.

L’evento è ad ingresso libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.