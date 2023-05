L’AQUILA: PREOCCUPAZIONE RESIDENTI PER AUTO NERA CHE SI AGGIRA NELLE FRAZIONI

L’AQUILA – Alcuni residenti nelle frazioni dell’Aquila hanno segnalato al Comune che, da qualche giorno, un’auto di colore nero si aggira in località del territorio, con a bordo persone che sostengono di effettuare dei controlli sui numeri civici.

Le assessore ai Servizi demografici e alla Vivibilità delle frazioni, Paola Giuliani e Laura Cucchiarella, rendono noto che non è in corso alcun tipo di verifiche di questo genere da parte dell’amministrazione comunale e che pertanto i cittadini devono diffidare di queste persone.

Sottolineano in proposito che l’assegnazione dei numeri civici può essere fatta semplicemente scaricando il modulo dal sito internet del Comune, indirizzandolo, una volta compilato, al protocollo dell’ente.

Giuliani e Cucchiarella precisano inoltre che, in questi giorni, su tutto il territorio comunale, una ditta incaricata da un operatore di telefonia sta conducendo dei sopralluoghi finalizzati alla corretta progettazione della rete in fibra ottica. Durante questi sopralluoghi, il personale incaricato dalla ditta in questione sarà riconoscibile tramite cartellino e pettorina catarifrangente.

Inoltre, per informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Toponomastica di via Roma.