L’AQUILA, PRESENTATA A PALAZZO FIBBIONI LA STAGIONE DI C GOLD DEL NUOVO BASKET AQUILANO

L’AQUILA – Presentata questa mattina nella Sala Rivera della Residenza Municipale di Palazzo Fibbioni la stagione sportiva del Nuovo Basket Aquilano.

All’evento sono intervenuti il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Direttore dello stabilimento Sanofi di Scoppito, Alessandro Casu, l’Assessore allo Sport Vito Colonna ed il Presidente del Nuovo Basket Aquilano Roberto Nardecchia, con una rappresentanza di atleti e staff tecnico-dirigenziale.

La prestigiosa casa farmaceutica internazionale sarà infatti ancora una volta al fianco del club del PalaAngeli, sostenendo in particolar modo la stagione agonistica di C Gold, campionato di carattere nazionale cui partecipa la società aquilana.

Una collaborazione, quella tra il Nuovo Basket Aquilano e Sanofi, nata già ai tempi della realizzazione del PalaAngeli e testimonianza ulteriore di un connubio tra due realtà radicate nel territorio e riconosciute per la valenza dell’attività svolta nei propri settori.

Il Sindaco dell’Aquila ha espresso “apprezzamento per la vicinanza di un’azienda leader mondiale nel campo farmaceutico quale Sanofi, già realizzatrice di numerosi interventi a sostegno del territorio, ad una realtà sportiva tra le più blasonate in città quale il Nuovo Basket Aquilano, protagonista di un’attività da sempre a sostegno della popolazione giovanile cittadina e in primissima linea durante la pandemia per la ripresa immediata delle attività aggregative dei ragazzi”

Alessandro Casu, direttore dello stabilimento Sanofi di Scoppito ha ricordato come: “il legame tra Sanofi e questo territorio e questa comunità non potrebbe essere più solido. Negli ultimi due anni abbiamo avviato la realizzazione di un nuovo reparto e un profondo processo di trasformazione dei processi destinato a trasformare Scoppito in un centro di eccellenza mondiale per il lancio di nuovi farmaci. Stiamo scrivendo il futuro dello stabilimento e delle sue persone. Mantenere dopo tanti anni il legame con realtà sane e che favoriscono la crescita delle nuove generazioni come questa società sportiva è per noi motivo di grande orgoglio. I miei migliori auguri per un ottimo campionato di C Gold alla squadra del Nuovo Basket Aquilano!”

Roberto Nardecchia, presidente del Nuovo Basket Aquilano ha inteso: “ringraziare l’amministrazione comunale per la vicinanza alle attività del club e la Sanofi per la rinnovata dimostrazione di sostegno che rende orgoglioso tutto lo staff tecnico dirigenziale e che costituirà un ulteriore stimolo ai ragazzi che scendono in campo ogni domenica in un campionato spettacolare e difficile come si sta rivelando quello di C Gold di quest’anno. Domenica pomeriggio alle 18:00 attendiamo tutti i nostri appassionati al PalaAngeli per l’incontro con la Teate Basket.”