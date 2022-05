L’AQUILA: PRESENTATA DIVERTIMAPPE, GUIDA TURISTICA PER I BAMBINI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

L’AQUILA – Oggi nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni è stata presentata dall’Assessore al Turismo Fabrizia Aquilio la nuova edizione della guida turistica per bambini, “Divertimappe”.

Assieme all’Assessore ha partecipato il Presidente della Società Gran Sasso Acqua, Alessandro Piccinini, che ha fatto realizzare delle borracce per l’acqua da distribuire insieme alle guide.

Tra le novità della guida c’è infatti una pagina dedicata alle fontanelle della città: la consegna della borraccia è un invito al bambino a riflettere sull’importanza dell’acqua e sulla necessità di evitare sprechi e per indurli a fornirsi d’acqua dalle fontanelle della Città.

“I nuovi inserimenti sono stati motivati non solo per colmare assenze, come il Munda o dai “nuovi” monumenti restituiti alla Città, come la chiesa di San Silvestro, ma anche per dare ulteriori spunti di interesse dal punto di vista dei bimbi – ha detto Aquilio -. La caccia al tesoro dell’arte ha proprio questo scopo, per stimolare la curiosità a cercare dettagli che spesso si confondono nella magnificenza del tutto. Così i bimbi potranno portare un ricordo particolare delle scoperte che avranno effettuato personalmente come un gioco.

Inoltre abbiamo evidenziato la suddivisione della Città in quarti, così come riportato sulla segnaletica turistica e sul sito Quilaquila, come punto di interesse e conoscenza della nostra storia cittadina. Inoltre abbiamo inserito anche la scoperta delle due riserve naturali, del lago di Campotosto e delle sorgenti del fiume Vera, per contribuire alla valorizzazione delle meravigliose risorse naturali del nostro territorio.

Sono state evidenziate tutte le nuove pagine che si riferiscono Quarti, mappa delle fontanelle e dei parchi gioco, museo Munda Chiesa di S. Silvestro + Maxxi, Proverbi aquilani Caccia al tesoro dell’arte, Riserva Naturale di Campotosto e Riserva sorgenti fiume Vera

