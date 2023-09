L’AQUILA: PRESENTATA UNA CENA DI SOLIDARIETA’ PER LA RACCOLTA DI FONDI CONTRO L’AUTISMO

L’AQUILA – Presentato nella Sala Fabiani di Palazzo dell’Emiciclo, l’evento “Officina per l’inclusione”, a cura dell’Autismo Abruzzo Onlus e del Club Rotary L’Aquila.

Questa serata solidale, che ha in programma “La Cena solidale tra le stelle”, è dedicata alla raccolta di fondi a sostegno delle attività dell’associazione Autismo Abruzzo e si terrà l’11 settembre alle ore 20.00 all’Emiciclo. Hanno preso parte alla conferenza il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, il presidente dell’associazione Autismo Abruzzo Onlus, Dario Verzulli, e Rosa Persia, la presidente del Rotary Club L’Aquila.

La serata sarà diretta dal maître Vincenzo Ambrosini, Gran Maestro dell’Ospitalità e della Ristorazione Associazione MD’. Cinque gli chef aquilani che cucineranno per gli ospiti del Colonnato preparando un’esperienza gastronomica unica: William Zonfa del “Il Ristorante”, Armando Ippolito del “Lo Scalco dell’Aquila”, Jones Bargoni del “L’Opera”, Luca Totani del “Connubio” e Federico Marrone del “Da Lincosta”. Il ricavato della cena solidale supporterà il progetto “Officina per l’inclusione” a cura di Autismo Abruzzo, uno spazio aperto a tutti per offrire opportunità di inclusione lavorativa a persone con disabilità.

La scaletta degli interventi prevede i seguenti momenti: Saluti istituzionali da parte di Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale; Dario Verzulli, fondatore e presidente dell’Associazione Autismo Abruzzo Onlus; Presentazione degli chef: William Zonfa, Armando Ippolito, Jones Bargoni, Luca Totani e Federico Marrone; Chiusura dell’evento da parte di Rosa Persia, presidente del Rotary Club L’Aquila, con la moderazione di Giorgio Paravano, presidente della commissione comunicazione Rotary Club. Sarà una serata indimenticabile all’insegna della solidarietà e della gastronomia. (Red)