L’AQUILA: PRESENTAZIONE RIVISTA KERMES DEDICATA AL DECENNIO DI RICOSTRUZIONE POST SISMA

L’AQUILA -Mercoledì 30 novembre 2022, nel Teatro dell’Accademia di Belle Arti L’Aquila, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, si terrà la presentazione del numero speciale della rivista Kermes – Restauro conservazione e tutela del patrimonio culturale completamente dedicato al decennio di ricostruzione del capoluogo abruzzese dopo il sisma del 2009.

Lo speciale è curato da Giancarlo Buzzanca funzionario informatico del Ministero della Cultura e realizzato in occasione dell’incontro Storici dell’arte e ricostruzione civile, tenuto a L’Aquila il 5 maggio 2013.

Giunta alla sua ventiquattresima annata, la rivista Kermes, che per specifica politica editoriale rivolge particolare attenzione al valore civile del patrimonio storico e artistico sancito dalla Costituzione italiana, si propone in questo numero speciale come luogo di incontro, confronto e elaborazione sui temi del restauro, per fare il punto su dieci anni di ricostruzione post-sisma a L’Aquila.