L’AQUILA: PRESIDIO DEGLI STUDENTI DAVANTI AL LICEO MUSICALE, “EMERGENZA TRASPORTI”

L’AQUILA – Oggi si è tenuto un presidio organizzato dall’Unione degli Studenti L’Aquila davanti al Liceo Musicale (ad oggi nel Musp tra via dei Medici e via Ficara).

IL COMUNICATO STAMPA DEGLI STUDENTI

Il nostro obiettivo è che le istituzioni prendano atto delle problematiche che le studentesse e gli studenti di questo istituto vivono giornalmente dall’inizio dell’anno.

Tra queste problematiche, la più emblematica è sicuramente legata alla questione dei trasporti.

Le studentesse e gli studenti rimangono isolati dal resto della componente studentesca dell’istituto Cotugno, vivendo sulla loro pelle tutte le mancanze del trasporto pubblico.

I collegamenti urbani ed extraurbani, essendo l’unico liceo musicale nella provincia dell’aquila, sono insufficienti e costringono molti ragazzi a dover sacrificare la propria formazione perché impossibilitati ad arrivare alla sede.

Quella del 14 novembre non sarà l’unica mobilitazione studentesca nella città del L’Aquila: venerdì 18 novembre le studentesse e gli studenti saranno di nuovo in piazza per portare al centro dell’attenzione tutte le problematiche e le carenze della scuola pubblica in Italia. L’appuntamento lanciato dall’UdS L’Aquila è dalle ore 08:30 a Colle Sapone.