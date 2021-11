L’AQUILA: PRESUNTO STUPRO MINORENNE A SAN BERNARDINO, FERMATO 15ENNE, SOTTRATTO DA LINCIAGGIO

L’AQUILA – Un presunto stupro ai danni di una ragazzina, il responsabile sottratto in extremis al linciaggio, grazie all’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia. E’ accaduto a San Bernardino, a L’Aquila, ieri sera.

A riferirlo in quotidiano Il Messaggero, oggi in edicola.

La vittima è stata portata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore, con l’attivazione del codice rosso che scatta in caso di violenza sessuale o domestica.

Le indagini, coordinate dal sostituto della procura per i minorenni Lorenzo Maria Destro, sono in corso, con interrogatori delle persone presenti, a cominciare dagli amici della ragazza, e che dopo che lei ha cominciato a urlare in lacrime chiedendo aiuto, hanno inseguito il presunto stupratore, poi portato via dagli agenti di polizia in questura per un lungo interrogatorio.