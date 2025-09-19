L’AQUILA: “PREVENZIONE E SALUTE NEGLI SPORT SUBACQUEI”, DOMANI CONVEGNO DELL’ASD L’AQUILA DI MARE

L’AQUILA – “Prevenzione e Salute negli Sport Subacquei”: questo il titolo dell’incontro di sabato 20 settembre, dalle ore 15:00 alle 19:30, presso l’Hotel La Dimora del Baco a L’Aquila, promossa dall’Asd L’Aquila di Mare con il patrocinio del Comune dell’Aquila, nell’ambito del progetto L’Aquila Insieme per lo Sport 2025.

L’iniziativa, a ingresso gratuito e aperta a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute nelle attività subacquee.

Nel corso del pomeriggio interverranno esperti di rilievo nazionale provenienti da Dan Europe, Ssi Italia e Asl provinciale dell’Aquila, che approfondiranno temi legati alla pratica sicura degli sport subacquei, alla gestione del rischio e alla preparazione sanitaria per sub e apneisti. Un’occasione preziosa per appassionati, operatori del settore, istruttori e semplici curiosi per confrontarsi con i professionisti della sicurezza subacquea e per promuovere una cultura dello sport fondata sulla consapevolezza e sul benessere

Ad intervenire Umberto Giorgini, per Dan Europe director of membership and insurance services, e Marta Marrocco senior case manager, il dottor Enzo Iacomino, della uoc di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e Giorgio Canepa, responsabile vendite e marketing Ssi Italia.