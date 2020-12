L’AQUILA, PRIMO GIORNO ARANCIONE: TANTA GENTE IN GIRO PER LE VIE DEL CENTRO SORICO

L’AQUILA – Primo giorno “arancione” per L’Aquila (così come il resto dell’Abruzzo) e subito l’effetto è sotto gli occhi di tutti: molte più persone in strada, complice anche il fatto che si tratta di una domenica prenataliza, con la gente che ha più tempo libero da spendere in giro per regali, visto che l’altra grande novità della zona arancione è la possibilità di apertura anche per quei negozi che in un primo momento non erano considerati “indispensabili”.

Sin dalle prime ore del mattino, tanta gente ha sfruttato possibilità di uscire di casa senza più la necessità di giustificare il proprio spostamento con motivazioni di necessità. Ecco così che corso Vittorio Emanuele II, i quattro cantoni e le altre strade del centro storico si sono riempite, quasi a voler recuperare il tempo perso sembrano voler recuperare il tempo perso nelle scorse settimane.

