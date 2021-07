L’AQUILA, PRIMO GIORNO DI VACCINI ANTI COVID ALLA FARMACIA DI COPPITO

L’AQUILA – “Siamo molto soddisfatti, la popolazione cittadina sta rispondendo positivamente all’iniziativa affidandosi ai nostri farmacisti per le vaccinazioni contro il Covid. La mia presenza oggi ha rappresentato un ringraziamento ai farmacisti dell’Afm per tutto l’impegno profuso e per essere stati sempre in prima linea, protagonisti, nella lotta alla pandemia”.

A scriverlo, in una nota, Alessandra Santangelo, amministratore unico dell’Afm SpA, a conclusione della prima giornata di inoculazione dei vaccini presso la farmacia comunale di Coppito, all’Aquila.

La farmacia comunale di Coppito è stata messa a disposizione dei cittadini che vorranno vaccinarsi, “un modo per affiancare il lavoro che stanno portando avanti i centri vaccinali del territorio aquilano di contrasto al covid 19 e tentare di sensibilizzare quella parte della popolazione più restia alla vaccinazione proprio per il ruolo che da sempre hanno le farmacie quale presidio sanitario di prossimità”.

L’iniziativa delle vaccinazioni in farmacia è l’occasione per saldare ulteriormente il rapporto di collaborazione, nato in piena emergenza Covid, tra l’Afm spa, che metterà a disposizione i locali ed il proprio personale impegnato nella prenotazione/anamnesi e somministrazione del vaccino, e Croce Rossa Italiana dell’Aquila che fornirà per tutto il periodo del progetto mezzi e personale sanitario impegnato nell’attività di soccorso d’emergenza.

“La Croce Rossa dell’Aquila ad oggi vede il proprio personale volontario impegnato su più fronti nella lotta e al contrasto della pandemia al fianco di quella fascia di popolazione più vulnerabile con l’aiuto di enti ed Istituzioni. Questo è un servizio di prossimità che richiederà un ulteriore sforzo da parte di tutti noi volontari CRI, ma sono sicuro che sarà un altro passo fondamentale, un altro pezzetto di strada, da percorrere insieme per vedere sempre più vicina l’uscita dal tunnel della pandemia”, dichiara Marco Antonucci, presidente Croce Rossa L’Aquila.

Il servizio sarà attivo ogni lunedì e giovedì dalle 13.30 alle 16:30 tramite prenotazione presso la farmacia comunale di Coppito, via per Preturo, 12 – L’Aquila, tel. 0862/362572.