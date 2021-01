L’AQUILA: PRIMO SUONO DELLA CAMPANELLA NELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA MARIELE VENTRE A PETTINO

L’AQUILA – Primo suono della campanella, per circa 400 alunni, nella nuova scuola primaria Mariele Ventre nel quartiere di Pettino.A salutare l’inizio delle lezioni nella struttura, interessata da interventi di demolizione e ricostruzione a seguito del sisma 2009, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore comunale alle Opere Pubbliche, Vittorio Fabrizi, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Tozza e il dirigente scolastico, Gabriella Liberatore che hanno scoperto una targa inaugurale situata all’ingresso.

“Il ritorno sui banchi in questo edificio, a tre anni esatti dalla consegna dei lavori e nel giorno in cui in gran parte del Paese si è tornati con la didattica in presenza, è un grande segnale di speranza e testimonia come in città sia stato intrapreso un nuovo corso per l’edilizia scolastica. Nel 2021, grazie alla proroga dei poteri commissariali e al grande lavoro di funzionari e tecnici del Comune, potranno iniziare i cantieri di diverse scuole, dai poli scolastici di Santa Barbara, Gignano-Sant’Elia e Sassa, ai plessi della materna e dell’infanzia Pettino-Vetoio, della primaria Celestino V, dell’infanzia e della primaria di Pianola e di Bagno Grande. L’impegno di questa amministrazione per restituire ai nostri figli luoghi sicuri, moderni e funzionali in cui poter crescere e formarsi nel migliore dei modi è massimo” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore comunale alle Opere Pubbliche, Vittorio Fabrizi.

Gli studenti, dalle classi seconde sino alle quinte, sono ospitati in 18 classi mentre le sei classi prime rimarranno nel Musp che nel post sisma ha ospitato la Mariele Ventre e che fino al mese di febbraio sarà anche sede anche della segreteria amministrativa dell’istituto.

