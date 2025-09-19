L’AQUILA: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PROGETTO CASE DI SANT’ANTONIO, FIAMME SEDATE DA VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – Nel quartiere del Progetto Case di Sant’Antonio all’Aquila, già oggetto di denunce per lo stato di degrado in cui versa, si è sviluppato un rincipio di incendio in un magazzino della piastra 5.
A lanciare l’allarme, scrive oggi il Centro una anziana residente. Provvidenziale il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco che hanno evitato che fiamme si propagassero con effetti potenzialmente devastanti,
La piastra 5 è quasi del tutto disabitata. In quell’edificio, destinato in futuro a ospitare il centro nazionale del Servizio civile universale, resistono soltanto due residenti.
